Musica: Istituto Beato Toniolo e Piccola orchestra veneta, domenica 22 ottobre l’ultimo concerto della rassegna estiva nelle diocesi Vittorio Veneto e Padova

(foto Ibt)

Si concluderà con il concerto di domenica 22 ottobre, nel duomo di Pieve di Soligo, la rassegna estiva di concerti “Musica d’estate in arte e bellezza. Dodici concerti nelle chiese del territorio delle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene patrimonio dell’umanità Unesco”, promossa dall’Istituto Beato Toniolo e Piccola orchestra veneta, svoltosi sul territorio delle diocesi di Vittorio Veneto e di Padova. Sono stati 2.800 gli spettatori che in totale hanno partecipato ai concerti svoltisi nelle chiese di Pieve di San Pietro di Feletto, Cison di Valmarino, San Martino e Oratorio del Calvario a Pieve di Soligo, San Martino a Fratta a Tarzo, San Gregorio a Valdobbiadene, Madonna dei Broli a Farra di Soligo, abbazia Santa Maria a Follina, Sant’Andrea di Bigonzo a Vittorio Veneto, santuario Santa Maria delle Grazie a Colbertaldo – Vidor, duomo di Conegliano, Castello Roganzuolo a San Fior, Mattarella a Cappella Maggiore. “È stata una scommessa vinta grazie alla determinazione, alla passione e all’entusiasmo di tutti gli organizzatori, i sostenitori e i protagonisti dell’intera rassegna di concerti, che hanno messo in campo una proposta inedita, mai realizzata finora, nella quale ha risaltato il felicissimo incontro tra i magnifici luoghi dell’arte e della fede e l’incanto della musica”. Queste le parole di Marco Zabotti, direttore scientifico del “Beato Toniolo”, nel raccontare la rassegna musicale che prevedeva ad ogni concerto l’illustrazione della chiesa ospitante da parte di esperti d’arte ed ha visto la partecipazione del vescovo Corrado Pizziolo e la collaborazione di parrocchie, amministrazioni comunali dei territori e rete culturale Vip-Vite illustri Pieve di Soligo.