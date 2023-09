Giorgio Napolitano: Prosperi (Cl), “si è speso per una pacificazione politica e per il bene comune in un momento delicato della vita del Paese”

“Giorgio Napolitano si è speso nel suo servizio al Paese, da presidente della Repubblica in un momento delicato della vita italiana, nel tentativo di trovare una strada per una pacificazione politica a favore del bene comune e a difesa del valore dell’altro oltre ogni interesse di parte”. Lo ha detto il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, commentando la morte del presidente emerito. In una nota, Prosperi ricorda le parole ricolte da Papa Francesco allo stesso Napolitano, il giorno della sua rielezione a Capo dello Stato: “‘Con il suo comportamento Lei ha reso vivo il principio fondamentale della convivenza: che l’unità è superiore al conflitto’. Grati anche per la simpatia che ha sempre espresso per il Meeting di Rimini e la realtà che lo sostiene – conclude Prosperi – preghiamo per lui e siamo vicini ai suoi famigliari”.