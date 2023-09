Diocesi: Albenga, nel pomeriggio conferenza “Memorie d’inchiostro” nella parrocchia di Pairola

È in programma per il pomeriggio di oggi, sabato 23 settembre, a Pairola, la conferenza “Memorie d’inchiostro. Le opere d’arte della parrocchia raccontate dai documenti dell’Archivio diocesano”. L’evento sarà ospitato dalle 17 presso la chiesa parrocchiale di Nostra Signora della Neve.

“Sarà un interessante momento di studio e di approfondimento sui beni storico artistici della parrocchia di Pairola, attraverso l’analisi dei documenti archivistici dell’Archivio storico diocesano”, viene spiegato in una nota della diocesi di Albenga-Imperia. Alla conferenza interverranno quali relatori Alma Oleari, direttrice dell’Archivio storico diocesano, Gabriele Sandre, catalogatore del fondo archivistico, e don Emanuele Caccia, vicedirettore del Museo diocesano di Albenga e addetto all’Ufficio beni culturali, ecclesiastici e storici.