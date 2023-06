Commissione Ue: proposto budget 2024 a 189 miliardi. Fondi per economia, infrastrutture, ricerca, coesione sociale, controllo frontiere

Per far fronte alle varie altre priorità dell’Ue, la Commissione propone con il budget Ue 2024 di assegnare i seguenti importi alle varie priorità: 53,8 miliardi di euro per la politica agricola comune e 1,1 miliardi di euro per il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, per gli agricoltori e i pescatori europei; 47,9 miliardi di euro per lo sviluppo regionale e la coesione a sostegno della coesione economica, sociale e territoriale; 15,8 miliardi di euro per sostenere i partner e “i nostri interessi nel mondo”; 13,6 miliardi di euro per la ricerca e l’innovazione, di cui 12,8 miliardi per Horizon Europe; 4,6 miliardi di euro per gli investimenti strategici europei, di cui 2,7 miliardi di euro per il meccanismo per collegare l’Europa per migliorare le infrastrutture transfrontaliere; 2,1 miliardi di euro per la spesa dedicata allo spazio, principalmente per il Programma spaziale europeo; 10,3 miliardi di euro per le persone, la coesione sociale e i valori; 2,4 miliardi di euro per l’ambiente e l’azione per il clima; 2,2 miliardi di euro per la protezione delle frontiere, di cui 874 milioni di euro per l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex); 1,7 miliardi di euro per la spesa legata alla migrazione; 1,6 miliardi di euro per affrontare le sfide della difesa.