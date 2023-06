Papa Francesco: udienza, annuncia una lettera apostolica su Santa Teresa di Lisieux

“Sono qui davanti a noi le reliquie di santa Teresa di Gesù Bambino, patrona universale delle missioni. È bello che ciò accada mentre stiamo riflettendo sulla passione per l’evangelizzazione, sullo zelo apostolico”. Con queste parole il Papa ha iniziato la catechesi dell’udienza di oggi, pronunciata in piazza San Pietro. “Oggi, dunque, lasciamoci aiutare dalla testimonianza di santa Teresina”, l’invito, seguito da un annuncio: “Lei nacque 150 anni fa, e in questo anniversario ho intenzione di dedicarle una lettera spostolica”.