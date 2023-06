Ue: trasporto ferroviario, da oggi migliore protezione per i passeggeri su biglietti, orari, rimborsi

Entrano in vigore oggi le nuove norme europee sulla protezione dei passeggeri ferroviari. “Ora i passeggeri sono più protetti in caso di interruzione del viaggio e le compagnie ferroviarie devono garantire un’esperienza di viaggio agevole ai passeggeri a mobilità ridotta”, scrive la Commissione Ue in un comunicato. “Inoltre, le compagnie ferroviarie devono condividere i dati sul traffico e sui viaggi in tempo reale per offrire offerte di biglietti più competitive”. La commissaria per la mobilità e i trasporti, Adina Vălean, ha dichiarato: “questa nuova serie di diritti dei passeggeri è un passo essenziale per collegare meglio i cittadini europei in modo sostenibile. Abbiamo bisogno di diritti dei passeggeri ferroviari forti e moderni per attrarre più utenti sulle ferrovie e contribuire ai nostri obiettivi climatici. Le nuove regole miglioreranno la protezione dei viaggiatori ferroviari che devono far fronte a ritardi, cancellazioni e coincidenze perse. Inoltre, soddisfano meglio le esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta”. Se una coincidenza viene persa a causa di un’interruzione del viaggio e i passeggeri non hanno ricevuto una soluzione entro 100 minuti dall’interruzione, avranno ora un nuovo diritto al reinstradamento automatico. Ciò significa che i passeggeri possono riorganizzare autonomamente la prosecuzione del proprio viaggio in treno o autobus ed essere rimborsati dal vettore del costo “necessario, congruo e ragionevole” del biglietto aggiuntivo. Alcune compagnie ferroviarie dovranno fornire “biglietti passeggeri”. Ciò equivale a maggiori diritti per i passeggeri in caso di coincidenza persa, come il diritto al rimborso o all’indennizzo del biglietto, l’accesso all’alloggio se il viaggio non può essere proseguito lo stesso giorno.

Le nuove regole migliorano anche la disponibilità di informazioni di viaggio in tempo reale per venditori di biglietti e tour operator. “Facilitando l’accesso ai sistemi di prenotazione delle compagnie ferroviarie, permetteranno anche a venditori e operatori di offrire offerte più innovative, come biglietti di gruppo che coprono diversi vettori, nonché la possibilità di combinare collegamenti che fino ad oggi non erano offerti”.