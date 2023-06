Corpus Domini: Terni, domani messa e processione presiedute da mons. Soddu

Giovedì 8 giugno a Terni sarà celebrata la festività del Corpus Domini con inizio alle 20.30 nella chiesa di San Francesco, dove si terrà la messa, presieduta dal vescovo Francesco Antonio Soddu e concelebrata con i sacerdoti della diocesi. A seguire, alle 21.15 circa, partirà la processione eucaristica per le vie della città, alla quale prenderanno parte i sacerdoti, le Confraternite, i cavalieri e dame del Santo Sepolcro di Gerusalemme, i ragazzi che hanno ricevuto l’Eucarestia per la prima volta in questo anno, i rappresentanti delle associazioni e movimenti e delle parrocchie. “L’Eucaristia culmine e fonte per la vita sinodale della Chiesa”, spiegano dalla diocesi umbra, segna la riflessione della solennità del Corpus Domini che rappresenta un momento importante a fine anno pastorale, in cui al centro della celebrazione è l’Eucaristia, attraverso la quale si sperimenta la comunione tra le varie realtà della diocesi per sentirsi complementari nella diversità di ciascuno.