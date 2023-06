Corpus Domini: San Miniato, domani sera messa in cattedrale presieduta da mons. Paccosi e processione

In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), nella serata di giovedì 8 giugno il vescovo di San Miniato, mons. Giovanni Paccosi, presiederà alle 21.15 in cattedrale la celebrazione eucaristica a cui seguirà la processione per le vie cittadine – piazza del Duomo, piazza della Repubblica, via Conti, piazza del Popolo, via C. Battisti e Costa Ss. Cosma e Damiano, via Guicciardini – con rientro in cattedrale dove verrà impartita la benedizione. Presterà servizio la Filarmonica “A. Del Bravo” di La Scala.