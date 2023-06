Meeting mondiale sulla fraternità: confermato dal Papa evento 10 giugno

Per volontà del Papa, il Meeting Mondiale sulla Fraternità Umana dal titolo “Not alone” (#notalone) promosso dalla Fondazione Fratelli tutti in collaborazione con la Basilica di San Pietro, il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale e il Dicastero per la Comunicazione, si svolgerà regolarmente sabato 10 giugno a Piazza San Pietro. “Prima di recarsi al Policlinico Gemelli per l’intervento programmato – si legge infatti in un comunicato – il Santo Padre ha incoraggiato la Fondazione Fratelli tutti ad andare avanti nell’organizzazione dell’appuntamento, che riunirà persone da tutto il mondo per promuovere la cultura della fraternità, del dialogo e della pace intorno al messaggio di fraternità umana proposto dall’Enciclica Fratelli tutti”. “Il Santo Padre – assicurano i promotori dell’evento – sarà sostenuto dall’affetto e dalla preghiera dei partecipanti al Meeting, che nel pomeriggio

di sabato si ritroveranno in piazza San Pietro a partire dalle 16 per l’incontro in mondovisione e in collegamento con altre otto piazze del mondo”. L’accesso alla piazza è libero e sarà consentito a partire dalle ore 14.