Papa Francesco: udienza, fa salire cinque bambini sulla papamobile

foto SIR/Marco Calvarese

Il Papa ha fatto il suo ingresso in piazza San Pietro intorno alle 8.40 e, come è ormai consuetudine, ha fatto salire sulla jeep bianca scoperta cinque piccoli ospiti, muniti di cappellini multicolori per ripararsi dal sole che splende oggi sulla Capitale. Protagonisti del giro tra i vari settori della piazza i bambini – alcuni anche piccolissimi e in fasce – che Francesco ha salutato e accarezzato facendo fare numerose soste alla papamobile, aiutato dai solerti uomini della Gendarmeria vaticana. Non è mancato, lungo il tragitto, lo “scambio dello zucchetto”, mentre il Papa – apparso sorridente e rilassato – salutava la folla accalcata lungo le transenne, facendo spesso il segno dell'”ok” con il pollice destro alzato. “W il Papa!”, il saluto scandito a più riprese dai fedeli e corredato dagli applausi.