Ordine di Malta: domani delegazione del Partito popolare europeo alla Villa Magistrale per un seminario

Domani, giovedì 8 giugno, il Gran Maestro dell’Ordine di Malta, fra’ John Dunlap, riceverà alla Villa Magistrale, all’Aventino, circa cento parlamentari europei appartenenti al Partito popolare europeo (Ppe) per un dibattito dedicato al tema “Cristianesimo, Europa e la sua missione nel mondo”. I parlamentari, riferisce una nota dell’Ordine, saranno guidati dal presidente del Ppe, Manfred Weber, e si riuniranno nella sala capitolare della Villa Magistrale per ascoltare gli interventi del card. Leonardo Sandri, vicedecano del Collegio dei cardinali, di mons. Mariano Crociata, presidente della Commissione degli Episcopati dell’Unione europea (Comece), di mons. Miroslaw Wachowski, sottosegretario per i Rapporti con gli Stati della Santa Sede, e di Riccardo Paternò di Montecupo, Gran Cancelliere dell’Ordine di Malta. Seguirà un dibattito di approfondimento sul ruolo dei valori cristiani nei processi di integrazione europea, nell’affrontare le sfide poste dall’invasione russa dell’Ucraina e sul contributo che essi potranno offrire alla creazione di un’atmosfera di concordia, solidarietà e fratellanza in ambito europeo. È inoltre previsto un intervento del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. La mattina seguente i parlamentari europei si ritroveranno all’Auditorium della Conciliazione per proseguire la sessione di lavoro ed avranno alcuni incontri in Vaticano. L’organizzazione dell’evento alla Villa Magistrale all’Aventino è curata dall’Ambasciata del Sovrano Militare Ordine di Malta presso la Santa Sede.