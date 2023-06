Diocesi: Torino, stasera presentazione della nuova illuminazione led nel santuario di Santa Rita

(Foto: arcidiocesi di Torino)

Verrà presentata nella serata di oggi, mercoledì 7 giugno, la nuova illuminazione a led nel santuario di Santa Rita da Cascia a Torino. L’evento “Nuova Luce a Santa Rita” prenderà il via alle 21 con l’intervento del parroco, mons. Mauro Rivella, e degli architetti Lucia Vittoria Paolino e Paolo Giannetto con il Coro di Santa Rita diretto dal maestro Omar Caputi.

“Ogni anno – viene spiegato in una nota – in occasione della festa patronale di Santa Rita a Torino, la parrocchia raccoglie offerte per far fronte alle migliorie necessarie. Quest’anno, con la raccolta del 2021, è stato possibile rinnovare l’illuminazione con un importante investimento a tecnologia led”.

L’intervento è stato seguito dal parroco, dagli architetti e da Luceper, in coordinamento con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio.

“Si è scelto di valorizzare – prosegue la nota – gli affreschi sulle navate passando da una scelta di luce diretta a una indiretta con faretti led a basso costo di gestione”.

“Il sistema di illuminazione generale era stato rifatto 30 anni fa – racconta Paolino –. L’impianto fu realizzato con materiali di qualità che ne permettono ancora l’utilizzo in sicurezza, ma i corpi illuminanti di quel periodo presentavano una tecnologia superata e generavano consumi di energia elettrica significativi. Grazie al ‘Dono di Santa Rita’, oggi possiamo garantire comfort visivo, consumo a basso impatto e risparmio sui costi di gestione”.

Sono stati mantenuti i caratteristici lampadari disegnati dall’architetto don Guido Valotti e realizzati in legno nel 1949 dall’artista Vincenzo Mussner di Ortisei, ma anche le lampade degli anni Sessanta che coronano il presbiterio, le appliques in ferro battuto degli anni Novanta e le sospensioni in vetro di Murano donate dai fedeli. Storici fuori ma tecnologici dentro, grazie alla sostituzione delle vecchie lampadine.