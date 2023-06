Corpus Domini: Agrigento, messa e processione dalla cattedrale con l’arcivescovo Damiano

Domenica 11 giugno, alle 18, in occasione della solennità del Corpus Domini, dopo la celebrazione eucaristica 18, nella cattedrale di Agrigento, presieduta dall’arcivescovo Alessandro Damiano e concelebrata dai parroci della città di Agrigento, si terrà la solenne processione, dalla cattedrale fino a piazza Stazione.

Il percorso seguirà il seguente itinerario: via Duomo, via Matteotti, via Bac Bac, via Atenea, piazza Aldo Moro, piazza Stazione, dove si terrà la benedizione finale. Nelle parrocchie della città non saranno celebrate le messe serali.