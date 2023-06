Papa al Gemelli: mons. Muser (Bolzano), “gli siamo vicini e invito tutta la comunità ecclesiale a pregare”

“Di recente, dal 23 al 25 maggio, ho incontrato personalmente papa Francesco in occasione dell’assemblea generale della Conferenza episcopale italiana a Roma. Ora il Santo Padre deve sottoporsi a un intervento chirurgico. Gli siamo vicini e invito tutta la comunità ecclesiale a pregare per il Papa”. Così il vescovo di Bolzano-Bressanone, mons. Ivo Muser, dopo aver appreso la notizia del ricovero di Papa Francesco al Policlinico Gemelli di Roma per sottoporsi ad un intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi.

Il vescovo ricorda che “per ogni situazione della vita Gesù ci promette: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo (Mt 28,20). Celebriamo questa presenza del Signore in modo speciale nell’Eucarestia. Le giornate attorno alla festa del Corpus Domini hanno lo scopo di rafforzare questa fede. In essa rinnovo a Papa Francesco assieme a tutta la comunità dei fedeli il nostro legame, la nostra gratitudine, la nostra partecipazione e la nostra vicinanza in questo momento”.