Papa al Gemelli: Azione Cattolica, “vicini a Francesco con la preghiera e l’affetto premuroso dei figli”

“La presidenza nazionale dell’Azione Cattolica italiana e l’associazione tutta ancora una volta si stringono con la preghiera e l’affetto premuroso dei figli a Papa Francesco che oggi pomeriggio sarà sottoposto ad un intervento chirurgico di ‘Laparotomia e plastica della parete addominale con protesi’ presso il Policlinico universitario Agostino Gemelli”. Lo si legge in una nota appena diffusa. “Confidando in una pronta e piena guarigione i ragazzi, i giovani e gli adulti di Azione cattolica abbracciano idealmente il Santo Padre, elevando preghiere e suppliche al Signore perché con l’aiuto della sua grazia sostenga e consoli il nostro amato Papa Francesco durante la convalescenza post-operatoria e affinché possa presto tornare in salute per esercitare pienamente il suo ministero di padre e pastore”.

L’Ac aggiunge: “Affidiamo al Signore anche l’opera dei medici e di tutto il personale sanitario che, con passione e amore, si prenderanno cura del Santo Padre. Siamo certi che anche in questa occasione papa Francesco ci insegnerà come affrontare la sofferenza sorretti dalla fede e dalla speranza cristiana”.