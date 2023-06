Commissione Ue: proposto budget 2024 a 189 miliardi. “Spese e investimenti che possono fare la differenza”. Aiuti all’Ucraina

Bruxelles, 8 giugno: riunione della Commissione (Foto Commissione europea)

La Commissione europea ha proposto oggi un bilancio annuale dell’Ue di 189,3 miliardi di euro per il 2024. Il bilancio sarà integrato da circa 113 miliardi di euro di pagamenti per sovvenzioni nell’ambito di NextGenerationEu, lo strumento dell’Unione per la ripresa post-pandemia. Lo si legge in un comunicato, che specifica: “La loro potenza di fuoco combinata continuerà a guidare la ripresa economica in corso in Europa e a creare posti di lavoro, rafforzando nel contempo l’autonomia strategica dell’Europa”. L’Unione europea “ha affrontato sfide eccezionali negli ultimi anni, tra cui un’inflazione in rapido aumento, che ha esercitato una notevole pressione sulla capacità del bilancio di rispondere ulteriormente ai nuovi sviluppi. Tuttavia, il progetto di bilancio per il 2024 continua a fornire finanziamenti fondamentali per le priorità politiche dell’Ue come previsto. La spesa verde e digitale continuerà ad essere una priorità per rendere l’Europa più resiliente e pronta per il futuro”.

Il progetto di bilancio 2024 (la cui proposta spetta alla Commissione, ma che poi dev’essere valutato e deciso da Parlamento e Consiglio Ue) indirizza i fondi “dove possono fare la differenza, in linea con le esigenze di ripresa più cruciali degli Stati membri e dei nostri partner in tutto il mondo”. La Commissione “continuerà a sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario. A seguito della guerra di aggressione della Russia contro il Paese, il bilancio dell’Ue è stato interamente mobilitato per sostenere l’Ucraina e gli Stati membri dell’Unione che accolgono i rifugiati, ma le sue disponibilità sono state esaurite”.