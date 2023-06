Corpus Domini: Rossano-Cariati, domani mons. Aloise presiede la messa sul sagrato della parrocchia di San Giovanni Battista. La processione a Mirto Crosia

L’arcidiocesi di Rossano-Cariati si appresta a vivere la processione del Corpus Domini che si terrà domani, giovedì 8 giugno, alle ore 18, a Mirto Crosia. L’appuntamento sarà preceduto al mattino dal ritiro del clero diocesano, nella parrocchia di San Francesco d’Assisi, guidato da don Pasquale Incoronato, sacerdote della diocesi di Napoli e già ospite della Chiesa diocesana di Rossano-Cariati in occasione del primo appuntamento del percorso “Sui passi del Concilio”. Come da prassi ormai consolidata e condivisa, la processione del Corpus Domini si tiene ogni anno in una vicaria diversa, così da farsi presenza concreta e prossima a tutte le comunità diocesane. Quest’anno, quindi, sarà ospitata a Mirto Crosia che rientra nella vicaria di Longobucco. Per l’occasione i cori di tutte le parrocchie della vicaria si sono uniti per animare sia la liturgia della messa, presieduta dall’arcivescovo Maurizio Aloise, che si terrà sul sagrato della parrocchia di San Giovanni Battista alle 18, sia la processione del Corpus Domini che partirà a conclusione della celebrazione eucaristica e che si concluderà nella parrocchia del Divin Cuore. Nel corso della celebrazione sarà anche rinnovato il mandato ai ministri straordinari dell’arcidiocesi.