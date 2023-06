Corpus Domini: Andria, domani, sabato e domenica celebrazioni e processioni nelle tre zone pastorali

La solennità del Corpo e Sangue del Signore sarà celebrata, nella diocesi di Andria, nelle tre zone pastorali di Minervino Murge, Canosa di Puglia e città di Andria. Questo il calendario: domani, giovedì 8 giugno, presso la parrocchia Immacolata di Minervino Murge, la messa presieduta dal vescovo, mons. Luigi Mansi. A seguire la processione nelle vie cittadine fino alla chiesa madre dove il vescovo impartirà la benedizione eucaristica. Analogo programma per la zona pastorale di Canosa di Puglia, ma la data è quella del 10 giugno. Ad Andria, infine, domenica 11 giugno (alle ore 19) presso la parrocchia San Paolo Apostolo avrà luogo la messa presieduta dal vescovo seguita dalla processione e dalla benedizione in cattedrale. La celebrazione eucaristica sarà trasmessa in diretta su Tele Dehon, canale 19.