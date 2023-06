Corpus Domini: Piacenza-Bobbio, domani in cattedrale la messa presieduta dal vescovo, seguita dalla processione eucaristica

Giovedì 8 giugno, alle ore 20.30, in cattedrale mons. Adriano Cevolotto, vescovo di Piacenza-Bobbio, presiederà la concelebrazione eucaristica in occasione della solennità del Corpo e Sangue di Cristo. Al termine della messa si snoderà la processione eucaristica lungo le vie: piazza Duomo, via Chiapponi, piazza S. Antonino, via Giordani.

Presso il cortile del Centro Caritas “Il Samaritano” il vescovo impartirà la benedizione eucaristica con il Santissimo Sacramento.

Alla celebrazione sono invitati tutti i sacerdoti, diaconi, seminaristi, religiosi e religiose e fedeli laici specialmente del vicariato cittadino.

Nell’occasione si invitano poi a partecipare i ministri straordinari della comunione in servizio nelle comunità della diocesi: sarà consegnato loro il tesserino debitamente rinnovato.

Il tema scelto per la celebrazione di quest’anno “Se condividiamo il pane celeste come non condivideremo il pane terreno?” (dalla Didachè) suggerisce, inoltre, la partecipazione anche dei volontari delle Caritas di comunità pastorale.