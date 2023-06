Papa Francesco: udienza, “preghiamo per la fine delle guerre nel mondo e specialmente per la cara e martoriata Ucraina”

foto SIR/Marco Calvarese

“Domani, alle ore 13, l’Azione Cattolica Internazionale suggerisce ai credenti delle varie confessioni e religioni di raccogliersi in preghiera, dedicando ‘Un minuto per la pace’”. Lo ha ricordato il Papa, al termine dell’udienza di oggi, durante i saluti ai fedeli di lingua italiana. “Accogliamo questo invito, pregando per la fine delle guerre nel mondo e specialmente per la cara e martoriata Ucraina”, l’appello di Francesco, che ha menzionato l’Ucraina anche poco prima, durante i saluti ai pellegrini polacchi: “Testimoniate Gesù con l’esempio della vostra vita, perseverate nella carità cristiana e nel sostegno nei confronti degli Ucraini”. Il Papa ha citato inoltre la prossima festa del Corpus Domini, esortando ad accostarsi “con frequenza e con devozione a Gesù, pane di vita che dona forza, luce e gioia, ed egli diventerà la sorgente, delle vostre scelte e delle vostre azioni”.