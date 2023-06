GIubileo 2025: inaugurato l’info point per i pellegrini. Mons. Fisichella: “già operativo”

È stato inaugurato questa mattina, in via della Conciliazione 7, il Centro Pellegrini – Info Point per il Giubileo 2025, alla presenza del segretario di Stato, card. Pietro Parolin, e del pro-prefetto per il Dicastero per l’Evangelizzazione, mons. Rino Fisichella, a cui Papa Francesco ha affidato l’organizzazione dell’Anno santo.

Dopo il taglio del nastro, Parolin ha benedetto i locali interni, allestiti e già attivi a più di un anno dall’apertura ufficiale del Giubileo, proprio per consentire a turisti e pellegrini di avere in anticipo notizie sull’Anno santo e poter organizzare il proprio pellegrinaggio a Roma. “L’apertura del Centro Pellegrini mi sembra un consistente passo in avanti nella preparazione al Giubileo 2025, – ha detto il cardinale dopo la benedizione – che per il numero di pellegrini che arriveranno a Roma, esige un’organizzazione complessa. Io credo che sia importante quello che dicevamo della preghiera. Abbiamo chiesto al Signore di concedere a quanti giungono ‘in questo luogo come pellegrini e turisti, di trovare sollievo nell’anima e nel corpo’. Vorremmo che l’ esperienza del pellegrinaggio a Roma sia un’esperienza di famiglia. Qui si trova il centro visibile della fede cattolica, e il mio augurio è che ognuno si senta figlio di questa madre che tutti vuole abbracciare. Ringrazio poi tutti coloro che stanno lavorando per il Giubileo”. “Il Centro è già operativo da inizio giugno – ha sottolineato mons. Fisichella – e molti pellegrini sono già venuti a chiedere informazioni ai nostri operatori, su come partecipare al Giubileo e su come poter diventare volontari. Dopo l’esperienza del Giubileo della Misericordia del 2016 sappiamo che i pellegrini e i turisti hanno bisogno di un luogo come questo, e qui troveranno sempre un’equipe di persone pronte ad aiutarli. Cercheremo di dare il senso della calorosa accoglienza che vuole riservare loro la Santa Sede”. I visitatori potranno ricevere informazioni anche per il servizio di volontariato nei mesi del Giubileo. Il Centro Pellegrini è aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 17. Presso il Centro Pellegrini – Info Point si potranno ricevere le principali informazioni circa le modalità di partecipazione e iscrizione al pellegrinaggio alla Porta Santa e agli eventi in preparazione. Saranno offerte notizie su come diventare volontari o organizzare il proprio pellegrinaggio. Sarà luogo di distribuzione di materiale informativo come depliant e flyer nei quali saranno offerte informazioni di base sul Giubileo e sui cammini dentro Roma, come il Pellegrinaggio delle sette chiese, l’itinerario delle Donne dottori e patrone d’Europa e l’iter delle chiese europee.