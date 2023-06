In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), nella serata di giovedì 8 giugno il vescovo di Asti, mons. Marco Prastaro, presiederà alle 21 nella collegiata di San Secondo la celebrazione eucaristica a cui seguirà la processione per le vie cittadine fino alla chiesa di San Martino. Qui sarà possibile rimanere in adorazione eucaristica personale fino alle 24; sarà inoltre possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione.