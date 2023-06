Papa al Gemelli: Ofs e Gifra d’Italia, “vicinanza e solidarietà, assicuriamo preghiere per il Santo Padre”

“Vicinanza e solidarietà”. Sono questi i sentimenti espressi dall’Ordine francescano secolare e dalla Gifra d’Italia alla notizia del nuovo ricovero di Papa Francesco presso il Policlinico Gemelli di Roma. “Certi che lo Spirito Santo possa sostenere il Pontefice in questo nuovo momento di prova, i francescani secolari – si legge in una nota – assicurano le proprie preghiere per il Santo Padre, perché egli si senta confortato dalle cure di quanti lo assistono e perché possa recuperare presto la salute e tornare al suo servizio di pastore e guida della Chiesa universale. Ai progetti di Papa Francesco e al suo stato di salute i francescani secolari, insieme a tutta la Famiglia francescana, augurano la protezione del Cielo e una rapida e coraggiosa ripresa”.