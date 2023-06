Diocesi: Grosseto, domani incontro pubblico con don Gronchi, docente di Cristologia all’Urbaniana

“Maria nostra Signora di Nazareth”, è il titolo della riflessione tenuta da don Maurizio Gronchi, venerdì 9 giugno, a Grosseto, presso i locali della parrocchia SS. Crocifisso (via Lavagnini), in un doppio appuntamento: alle 17 e alle 21. L’incontro, rende noto la diocesi, rientra nel calendario di iniziative promosse dalla parrocchia per celebrare la festa di Maria, sede della Sapienza e iniziato il 4 giugno e che mercoledì 7 giugno, festa di Maria, sede della Sapienza, avrà il suo momento centrale alle 20.30 con una messa solenne presieduta dal vescovo emerito Rodolfo Cetoloni. Don Gronchi, pisano, è docente ordinario di Cristologia presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede e della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi.