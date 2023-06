Papa al Gemelli: intervento chirurgico terminato “senza complicazioni”

(Foto ANSA/SIR)

“L’intervento chirurgico è terminato: si è svolto senza complicazioni ed ha avuto una durata di tre ore”. Lo fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede. Papa Francesco era arrivato questa mattina al Policlinico Gemelli, subito dopo l’udienza generale, per sottoporsi ad un intervento chirurgico programmato di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. La prima giornata del suo terzo ricovero al Gemelli, dunque, si conclude serenamente, nella stanza al decimo piano – con attigua cappella – a lui riservata nel nosocomio romano. Il decorso previsto è di alcuni giorni. Sono state comunque annullate, in via precauzionale, le udienze generali e speciali fino al 18 giugno.