Il card. Oscar Cantoni, con l’intero popolo di Dio che è nella Chiesa di Como, accompagnano con la preghiera Papa Francesco, ricoverato da questa mattina al Policlinico Gemelli per essere sottoposto a intervento chirurgico. “Affidiamo il Santo Padre alla Madonna di Tirano, invocata come Madre della Salute, e al medico beato padre Giuseppe Ambrosoli – afferma il porporato –. Siamo vicini a Papa Francesco in questo tempo di cura e convalescenza”.