La Chiesa di Trento si stringe a Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per essere sottoposto nel pomeriggio di oggi ad intervento chirurgico. “Ci raccogliamo in preghiera per il Papa, perché possa presto superare questa nuova prova. Gli siamo vicini con tutto il nostro affetto più sincero”, sottolinea l’arcivescovo Lauro Tisi a nome di tutta la diocesi trentina.