Diocesi: Treviso, presentata la “Peregrinatio corporis” di san Pio X. Papa Sarto torna nel trevigiano dal 6 al 15 ottobre

(foto diocesi Treviso)

Presentata oggi nel vescovado di Treviso la “Peregrinatio corporis” di San Pio X che, in occasione del 120° anniversario dell’elezione a Papa di Giuseppe Melchiorre Sarto, dal 6 al 15 ottobre vedrà l’urna contente il suo corpo traslato dalla basilica di San Pietro in Vaticano per essere portato nel trevigiano. L’urna giungerà nella cattedrale di Treviso nel pomeriggio del 6 ottobre, dove rimarrà fino al pomeriggio del giorno seguente, quando sarà accolta prima nella chiesa di Riese Pio X, città natale del santo, e poi nel santuario della Madonna delle Cendrole, dove rimarrà fino a domenica 15 ottobre. La diocesi di Treviso, assieme alla Fondazione Giuseppe Sarto ed il Comune di Riese Pio X, ha organizzato un programma di eventi ed iniziative pastorali, che permetteranno ai fedeli di venerare e approfondire la conoscenza della figura del santo Papa trevigiano. “Maestro e pastore universale la cui opera riformatrice a molti livelli testimonia di una Chiesa che, per essere fedele al suo mandato di sempre di annunciare il Vangelo a tutte le genti deve continuamente rinnovare i modi e le espressioni della sua testimonianza, affinché possa essere all’altezza dei tempi e delle loro sfide”, ha sottolineato mons. Michele Tomasi, vescovo di Treviso, che ha affidato all’intercessione di san Pio X la pace contro ogni guerra, aggiungendo: “Proprio in quel suo essere stato un povero parroco delle terre venete, sta una delle radici forti e buone che hanno sostenuto il suo impegno di guida della Chiesa universale”. Presenti all’evento sacerdoti, direttori degli uffici diocesani ed autorità civili e militari, tra i quali il prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, il consigliere della provincia di Treviso, Roberto Fava, il questore di Treviso, Manuela De Bernardin, il sindaco di Treviso, Mario Conte, mentre il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha inviato un messaggio.