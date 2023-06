Corpus Domini: Fidenza, domani sera la celebrazione e processione presiedute da mons. Vezzoli

“Giovedì 8 giugno alle ore 20 presso la parrocchia di San Pietro Apostolo in Fidenza avrà luogo la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo mons. Ovidio Vezzoli in occasione del Corpus Domini. Al termine avrà inizio la processione eucaristica silenziosa che percorrerà via Frate Gherardo, piazza Duomo, per concludersi in cattedrale. Qui avrà luogo l’adorazione eucaristica accompagnata da canti e preghiere fino alla benedizione finale impartita dal vescovo”. Lo riferisce la diocesi in una nota.