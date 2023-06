Papa al Gemelli: Prosperi, “Comunione e Liberazione si unisce alle preghiere per il Santo Padre”

“Tutto il movimento di Comunione e Liberazione è vicino con grande affetto a Papa Francesco e si unisce alle preghiere per la sua salute e per il buon esito dell’intervento. Con l’augurio di cuore che possa presto rimettersi e tornare a testimoniarci la sua paterna guida nel cammino di fede di tutta la Chiesa”. Così il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, Davide Prosperi, in una nota diffusa poco fa dopo aver appreso la notizia dell’operazione cui si sottoporrà oggi Papa Francesco al Policlinico Gemelli.