Povertà: Caritas italiana, il 27 giugno a Roma la presentazione del Bilancio sociale 2022 e il primo Report statistico nazionale

Caritas italiana il prossimo 27 giugno, dalle ore 10,30 alle 12,30, presso la sede di via Aurelia 796 a Roma, presenterà in maniera congiunta il Bilancio sociale 2022 e il primo Report statistico nazionale sulle povertà. Se il Bilancio sociale intende comunicare il cammino di prossimità e di sostegno agli ultimi, in Italia e nel mondo, percorso da Caritas italiana nel 2022, il Report statistico vuole invece offrire uno spaccato sulle tante povertà a livello nazionale: sia attraverso la raccolta dati effettuata nei Centri di ascolto e servizi Caritas, sia tramite il racconto delle Caritas diocesane e parrocchiali che hanno risposto alle fragilità sociali di quasi 256mila persone.