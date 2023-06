Papa al Gemelli: Contaldo (RnS), “in preghiera per lui, attendiamo presto il ritorno del Santo Padre all’esercizio del suo prezioso ministero”

“Il Rinnovamento nello Spirito Santo tutto si fa prossimo a Papa Francesco in questo momento di prova, con le braccia alzate in preghiera per Lui. La Presidenza, il Consigliere spirituale, il Comitato nazionale di Servizio, dalla cappella della Sede nazionale, intercederanno con un Roveto ardente di preghiera, invocando lo Spirito Santo perché consoli e guarisca il Santo Padre e guidi i medici e i paramedici. In ogni angolo d’Italia, tutti i Cenacoli, Gruppi e Comunità si riuniranno, a partire da oggi e per i prossimi giorni, intercedendo per la salute del Papa”. Così il presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo, Giuseppe Contaldo. “Con fiducia, attendiamo presto il ritorno del Santo Padre all’esercizio del Suo prezioso ministero apostolico in favore di tutta la Chiesa”, conclude.