Diocesi: Milano, messa e processione del Corpus Domini per le vie della città chiudono la visita pastorale al capoluogo

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà la celebrazione diocesana della solennità del Corpus Domini, giovedì 8 giugno, nel decanato Niguarda-Zara. Delpini presiederà la messa, alle ore 20, nella parrocchia S. Dionigi in Ss. Clemente e Guido (largo S. Dionigi in Pratocentenaro 1); quindi guiderà la processione che si concluderà, con la benedizione eucaristica, nel piazzale dell’Ospedale Maggiore di Niguarda, passando per via Val Maira, via Cherasco e viale Ca’ Granda. A questa celebrazione, che quest’anno avrà come titolo “Eucarestia: scuola di preghiera e di vita” e le cui origini risalgono alla fine del XIII secolo per esprimere la devozione popolare verso l’Eucarestia, sono invitate, come spiega il vicario generale, mons. Franco Agnesi, “diverse persone e realtà parrocchiali, culturali, educative, di volontariato, di assistenza, di vita consacrata, di evangelizzazione e che rappresentano il volto della Chiesa dalle Genti in terra ambrosiana”. L’invito “è rivolto in particolare a presbiteri e diaconi, a religiosi e religiose, e ai membri dei Consigli pastorali delle parrocchie milanesi”.

La scelta del luogo in cui si svolge la processione di quest’anno, spiega una nota, “non è casuale. Il decanato Niguarda-Zara rappresenta infatti l’ultima tappa della visita pastorale di mons. Delpini a Milano. Domenica 11 giugno, con le messe nelle parrocchie S. Angela Merici e S. Paolo, si conclude un itinerario iniziato nel gennaio 2022 che ha portato l’arcivescovo, nell’arco di 140 giorni, a visitare 12 decanati e 172 parrocchie, incontrando migliaia di fedeli, sacerdoti e religiosi e religiose, membri di associazioni e comitati, studenti e docenti di scuole e università, rappresentanti di istituzioni sul territorio”.