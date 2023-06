Corpus Domini: Pavia, domani celebrazione presieduta da mons. Sanguineti a Sant’Alessandro. In serata processione e benedizione

In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), domani, giovedì 8 giugno, il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, presiederà alle 18 nella parrocchia di Sant’Alessandro Sauli (quartiere Crosione) la celebrazione eucaristica seguita da un tempo di adorazione personale. In serata, alle 21, è in programma la recita dei Vespri, dopo la quale prenderà il via la tradizionale processione che si snoderà da Sant’Alessandro e alla chiesa di San Luigi Orione dove verrà impartita benedizione eucaristica finale.