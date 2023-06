Corpus Domini: Ascoli Piceno, giovedì la messa presieduta da mons. Palmieri e la processione

Giovedì 8 giugno, in occasione della solennità del Corpus Domini, alla sera, alle ore 21 il vescovo di Ascoli Piceno, mons. Gianpiero Palmieri, celebrerà la santa messa pontificale in cattedrale a cui seguirà la processione per la chiesa di Santa Maria Goretti, sul sagrato della quale ci sarà la benedizione e la conclusione.

L’invito è rivolto a tutti i sacerdoti e diaconi, religiosi e religiose, fedeli laici della diocesi per la concelebrazione e la processione.