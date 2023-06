Pace: Ass. Rondine, al via domani la VII edizione di YouTopic 2023, il Festival internazionale sul conflitto con card. Zuppi e Moratinos

Rondine, VI YouTopic Fest (Foto Rondine)

Prende il via domani (fino all’11) nel borgo di Rondine (Ar), YouTopic 2023, il Festival Internazionale sul Conflitto promosso dall’associazione Rondine Cittadella della Pace e giunto alla sua settima edizione. Si parte con la marcia della pace “Rondine in cammino per la pace”, organizzata in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale della Toscana e l’Ufficio scolastico provinciale di Arezzo, e con la Consulta provinciale degli studenti di Arezzo: un cammino da Arezzo a Rondine, che coinvolgerà oltre 2mila studenti delle scuole toscane, che si uniranno ai giovani di Rondine, chiamati a vivere, spiegano da Rondine, “una giornata di dialogo e di educazione alla pace nel piccolo borgo aperto al mondo, fucina dei futuri leader di pace: la Cittadella della Pace”. All’arrivo a Rondine avrà luogo l’inaugurazione del Giardino dei Giusti. “A distanza di più di un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, il pericolo concreto è quello di anestetizzarci davanti al dolore nostro e altrui, di diventare indifferenti, ignorando questa guerra e tutti gli altri tanti conflitti armati ancora in corso nel mondo”, sottolinea il presidente e fondatore di Rondine Cittadella della Pace, Franco Vaccari. Numerosi gli ospiti e i relatori attesi nei quattro giorni di eventi culturali e artistici, workshop, tra questi il card. Zuppi, presidente della Cei, nel panel di giovedì 8, e del sottosegretario dell’Onu, Miguel Angel Moratinos, in programma venerdì 9. E poi ancora Brunello Cucinelli, presidente e Fondatore Brunello Cucinelli spa (8 giugno), Flavia Mazzarella, presidente Bper Banca (8 giugno), lo storico Franco Cardini (9 giugno), mons. Nunzio Galantino, presidente dell’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica (10 giugno).