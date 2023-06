Corpus Domini: Reggio Emilia-Guastalla, domani messa in cattedrale e processione con l’arcivescovo Morandi

La solennità del Corpus Domini sarà celebrata a Reggio Emilia giovedì 8 giugno. Questo il programma: alle ore 19 l’arcivescovo di Reggio Emilia-Guastalla, mons. Giacomo Morandi, presiederà la messa in cattedrale; successivamente avrà luogo la processione con il Santissimo Sacramento, che percorrerà via Farini e corso Garibaldi, per poi fare ritorno alla cattedrale da via Emilia Santo Stefano; infine, mons. Morandi impartirà la solenne benedizione eucaristica. Con una propria comunicazione inviata nei giorni scorsi a presbiteri e diaconi della diocesi, il vicario generale, mons. Alberto Nicelli, ha invitato le parrocchie e le comunità religiose del centro storico ad unirsi alla celebrazione in cattedrale, sospendendo le liturgie concomitanti.