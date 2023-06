Corpus Domini: Savona, domani sera messa in San Giovanni Battista presieduta da mons. Marino con processione fino alla cattedrale

In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), nella serata di giovedì 8 giugno il vescovo di Savona-Noli, mons. Calogero Marino, presiederà alle 20.30 nella chiesa San Giovanni Battista in San Domenico la celebrazione eucaristica per la vicaria di Savona. A seguire si terrà la processione – lungo via Alfonso Mistrangelo e via Ambrogio Aonzo – che si concluderà nella cattedrale Nostra Signora Assunta, dove avranno luogo l’adorazione eucaristica e la benedizione.

Anche la parrocchia San Lorenzo Martire in Varigotti celebrerà la solennità sempre nella serata dell’8 giugno: alle 20.30 in piazza dei Pescatori la messa solenne, cui seguiranno la processione nelle vie del borgo vecchio e la benedizione. Sabato 10 e venerdì 16 giugno alle 17 sarà esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione silenziosa dei fedeli, alle 18 sarà recitato il rosario, cui seguiranno la benedizione e alle 18.30 la messa. Infine domenica 11 giugno, giorno della solennità, avranno luogo ancora le celebrazioni eucaristiche alle 9.30 e alle 11.