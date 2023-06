Corpus Domini: Brescia, domani sera celebrazione nella chiesa parrocchiale di S. Afra. Poi in piazza Paolo VI omelia di mons. Tremolada e benedizione

In occasione della solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Corpus Domini), nella serata di giovedì 8 giugno il vicario generale della diocesi di Brescia, mons. Gaetano Fontana, presiederà alle 18 nella chiesa parrocchiale di S. Afra la celebrazione eucaristica a cui seguirà un’ora di adorazione. Alle 20 il vescovo Pierantonio Tremolada presiederà la recita dei vespri solenni prima della processione eucaristica che si snoderà lungo corso Magenta, corso Zanardelli, via X Giornate e via Trieste, fino a raggiungere piazza Paolo VI dove alle 21 il vescovo pronuncerà l’omelia e impartirà la benedizione solenne. Alla processione parteciperà il Corpo bandistico di Borgosatollo diretto dal maestro Remo Pelizzari. In caso di forte pioggia, informa la diocesi, tutto si svolgerà nella chiesa parrocchiale di S. Afra; in caso di pioggia leggera, la processione avrà comunque luogo, ma si concluderà in cattedrale.