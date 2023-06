Terra Santa: Betlemme, il patriarca Pizzaballa incontra le consacrate dell’Ordo Virginum

Si è tenuto ieri, a Betlemme, l’incontro tra Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, e le consacrate appartenenti all’Ordo Virginum della città natale di Gesù. Si è trattato del secondo incontro di questo tipo, secondo quanto riferito dal Patriarcato latino, nel quale il patriarca ha esortato le consacrate a vivere la loro missione e a pregare continuamente per i cristiani di questa terra: “Il carisma speciale di cui siete depositarie contribuisce alla vita della Chiesa qui a Betlemme e a Gerusalemme, la diocesi in cui siete state ammesse”, ha detto Pizzaballa alle quattro sorelle dell’Ordo Virginum. Nell’omelia della messa, concelebrata con padre Marcelo Gallardo, segretario generale dell’Acohl (Assemblea degli Ordinari cattolici di Terra Santa), il patriarca ha sottolineato la necessità di essere consapevoli dei bisogni dei cristiani qui a Betlemme ed ha aggiornato le consacrate sui progetti che verranno avviati nella zona e che contribuiranno a fornire aiuti ai parrocchiani. “Nonostante tutti i problemi che dobbiamo affrontare a livello sociale e politico, c’è una grazia che si trova in mezzo al dolore, dove si sperimenta veramente che non si è parte di questo mondo, ma vasi per Dio per far risplendere il suo amore e la sua misericordia sugli altri”.