Papa al Gemelli: annullate tutte le udienze fino al 18 giugno

Tutte le udienze speciali e generali di Papa Francesco sono annullate fino al 18 giugno. Lo rende noto, nel giorno del ricovero al Gemelli per un intervento liturgico all’addome previsto per questo pomeriggio, è la Prefettura della Casa Pontificia. Dopo averne ricevuto notizia, il vescovo di Atri-Teramo, mons. Lorenzo Leuzzi, che si preparava ad incontrarlo il 17 giugno insieme alla sua diocesi, ha inviato al Santo Padre “un messaggio di vicinanza” e ha invitato le comunità ecclesiali “a riunirsi in preghiera, in particolare nella solennità del Corpus Domini, per chiedere al Signore, per intercessione di San Berardo, pronta guarigione affinché il Santo Padre possa riprendere con gioia e rinnovato vigore il Suo ministero apostolico per il bene di tutta la Chiesa”.