Epilessia: Lice, al via a Napoli il congresso nazionale. Domani in anteprima il trailer del cortometraggio con la storia di Andrea

L’impatto della violenza, l’abuso psicologico e fisico sulle persone con epilessia e le crisi psicogene, la sospensione della terapia in scenari clinici particolari o dopo le crisi sintomatiche acute e, ancora, il nodo della transizione della cura dall’età pediatrica a quella adulta e il peso della depressione nelle persone con epilessia: questi i temi al centro della 46° edizione del Congresso nazionale della Lice (Lega italiana contro l’epilessia) in corso a Napoli fino al 9 giugno.

E domani, nell’ambito della Campagna Lice “Si va in scena storie di epilessia. Racconti di vita, dalla scuola al lavoro”, sarà presentata una clip in esclusiva di “Fuori dall’Acqua” il cortometraggio liberamente ispirato alla storia vincitrice del contest Lice che verrà lanciato al Giffoni Film Festival il prossimo 27 luglio.

“Il nostro obiettivo – spiega Laura Tassi, presidente Lice e neurologo presso la Chirurgia dell’epilessia e del Parkinson del Niguarda, Milano – è offrire un contributo alla ricerca scientifica per migliorare la qualità di vita e di cura delle persone con epilessia, promuovendo ogni utile iniziativa che possa aiutarle a superare lo stigma sociale ancora così diffuso nei loro confronti”.

Oggi è in programma il workshop sull’impatto della violenza fisica e psicologica su questi malati in base ai primi dati di uno studio preliminare avviato dalla Lice su un campione di circa 240 persone, 188 donne e 54 uomini, che riportano che il 33% delle donne e il 24% degli uomini è stata vittima di una forma di violenza fisica e che il 40% delle donne e il 24% degli uomini ha subito minacce o atteggiamenti intimidatori ed aggressioni fisiche; nel 53% dei casi le persone vittime di abusi ne hanno attribuito la causa alla loro epilessia. La violenza psichica come bullismo, la depressione e, al contempo, la determinazione nonostante gli effetti collaterali dei farmaci, la perseveranza grazie al sostegno e all’affetto della famiglia, contro ogni stigma sociale e pregiudizio, sono proprio gli ingredienti di “Fuori dall’Acqua” il cortometraggio realizzato da Giffoni Innovation Hub ispirato alla storia di un adolescente con epilessia, vincitore a marzo scorso del contest Lice dedicato al tema dell’inclusione sociale, dalla scuola al lavoro. Il trailer del corto sarà presentato in anteprima al congresso in una cerimonia dedicata. Il cortometraggio sarà poi lanciato a luglio al Giffoni Film Festival e a settembre parteciperà, fuori concorso, alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.