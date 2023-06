Ucraina: mons. Bätzing (vescovi tedeschi), “profondamente scioccato” da distruzione diga di Kachowka. “Crimine di guerra. Aiuti alle popolazioni”

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca (Dbk), mons. Georg Bätzing, si è detto “profondamente scioccato” dalle conseguenze devastanti della distruzione della diga di Kachowka nel sud dell’Ucraina. “Se le forze armate russe sono responsabili dell’esplosione, come sembra attualmente, questo è un crimine di guerra come non si vedeva da decenni”, ha detto Bätzing, in un comunicato odierno. Il presidente della Dbk ha aggiunto: “Condanno fermamente l’uso dell’acqua vivificante come arma! I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con le persone colpite che stanno soffrendo per questa tragica catastrofe”. Bätzing ha chiesto preghiere per le persone colpite dal disastro e per una pronta guarigione nella regione e la fine della guerra in Ucraina. “È straziante apprendere che intere comunità potrebbero perdere le loro case, i loro mezzi di sussistenza e l’accesso all’acqua pulita”, ha affermato il vescovo che ha ringraziato la Caritas Internationalis e le altre organizzazioni umanitarie che hanno intensificato i loro sforzi per aiutare la popolazione locale e fornire il supporto necessario. Per Bätzing “è importante che gli aiuti umanitari vengano forniti in modo rapido ed efficace per aiutare le vittime e soddisfare i bisogni fondamentali delle comunità colpite”.