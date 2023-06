Lotta alla droga: Fict, Intercear e Cnca, sabato a Cosenza il convegno “Includere per non escludere, percorsi comunitari e di comunità: il sistema dei servizi alla sfida del futuro”

In occasione della XXXVI Giornata mondiale di lotta alla droga, la Federazione italiana comunità terapeutiche (Fict), il Coordinamento enti accreditati regionali (Intercear) e il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) organizzano sabato 10 giugno, dalle ore 9 alle 13, presso il Palazzo della Provincia, in piazza XV Marzo, 5, il convegno dal titolo “Includere per non escludere, percorsi comunitari e di comunità: il sistema dei servizi alla sfida del futuro”.

Il convegno si svolgerà a Cosenza, città che ha ricevuto per l’anno 2023 il riconoscimento di Capitale italiana del volontariato.

L’evento rappresenta un’occasione di incontro e di confronto per tutti i professionisti che operano nel Settore delle dipendenze del pubblico e del privato sociale accreditato. Saranno presenti rappresentanti delle comunità scientifiche Sitd e Sipad, personalità della Regione Calabria, della Provincia e del comune di Cosenza. Intervengono anche diversi rappresentanti istituzionali del Governo, tra i quali il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, e il sottosegretario di Stato con delega alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Sistema di sicurezza e informazione e al Dipartimento Politiche antidroga, Alfredo Mantovano. All’appuntamento partecipano l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, mons. Gianni Checchinato, il presidente della Fict Luciano Squillaci, la presidente del Cnca Caterina Pozzi, il presidente di Intercear, Biagio Sciortino.