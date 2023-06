“Dobbiamo parlare, riflettere e aspettare che il Papa stia meglio per vedere il da farsi”. Lo ha detto oggi a Roma il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione de “Il senso religioso” di don Luigi Giussani (ed. Bur), con la prefazione di Jorge Mario Bergoglio. Il cardinale, di ritorno dalla visita in Ucraina, ha specificato di non avere avuto ancora modo di parlare con il Papa.