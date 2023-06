Papa al Gemelli: Mattarella, “il popolo italiano tutto Le è vicino, auguri di una serena convalescenza e di pronto e completo ristabilimento”

“Santità, in vista del Suo ricovero al Policlinico Gemelli desidero farLe pervenire i miei migliori auguri per il positivo esito dell’operazione cui Ella sarà sottoposto questo pomeriggio. Il popolo italiano tutto Le è vicino con sentimenti di affetto e solidarietà, che faccio pienamente miei. Ella può contare in questo momento, oltre che sulle preghiere dei fedeli cattolici, sul partecipe pensiero di innumerevoli persone, credenti e non credenti”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una messaggio inviato a Papa Francesco, ricoverato da questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento. “Rinnovo a Vostra Santità il più sincero augurio di una serena convalescenza, e di pronto e completo ristabilimento”, ha concluso il Capo dello Stato.