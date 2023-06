Eurostat: un quarto dei giovani under30 in Europa vive in case sovraffollate

Nel 2021, in Europa, il 26% dei giovani, tra i 15 e i 29 anni, viveva in case sovraffollate. Il tasso di sovraffollamento per i giovani era superiore di 9 punti percentuali rispetto alla percentuale di sovraffollamento della popolazione totale (17%). Lo comunica Eurostat in una pubblicazione odierna. In Romania (60%), Bulgaria (57%), Lettonia (54%), Grecia (48%) e Polonia (47%) si sono registrati i tassi più elevati di sovraffollamento per i giovani tra i 15 e i 29 anni, mentre i livelli più bassi si sono verificati a Cipro e Malta (entrambi vicini al 4%), Irlanda (5%), Paesi Bassi e Belgio (entrambi vicini all’8%). Mentre il tasso di sovraffollamento per i giovani era oltre il doppio rispetto alla percentuale della popolazione in Danimarca (21,6% per i giovani contro il 9,2% della popolazione di tutte le età), nei Paesi Bassi (7,5% contro 3,4%) e in Finlandia (15,6% contro 7,4%). Le differenze meno marcate tra i giovani e la popolazione generale sono state registrate in Irlanda (1,1 punti percentuali), Cipro e Malta (entrambi 1,3 pp), Belgio (2,3 pp) e Lussemburgo (2,6 pp).