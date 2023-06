Guerra in Ucraina: card. Parolin, “ci vedremo col cardinale Zuppi e riferiremo al Papa”

foto SIR/Marco Calvarese

“Ci vedremo col cardinale Zuppi e riferiremo al Santo Padre”. Lo ha detto il card. Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, a margine dell’inaugurazione del Centro pellegrini-Info Pont Giubileo 2025, in Via della Conciliazione 7. “Un ulteriore contributo che la Santa Sede può dare alla pace”: così il cardinale ha definito la missione del presidente della Cei a Kiev, e ha precisato: “Non c’è stato niente di nuovo rispetto a quanto il presidente Zelensky aveva detto al Papa, ma già il fatto di parlarsi e di vedere posizioni un po’ diverse può essere utile a favorire la pace. Quali sviluppi ci saranno, non lo so. Si vedrà con il cardinale Zuppi cosa fare”. “L’idea del Papa – ha ricordato Parolin interpellato dai giornalisti in merito ad una possibile missione analoga del presidente della Cei a Mosca – era quella di una missione da compiere nelle due capitali”. “Dovrebbe rimanere aperta questa soluzione”, ha aggiunto.