Papa al Gemelli: Acli, “uniti in preghiera per la pronta guarigione del Santo Padre”

“Le Acli si uniscono alla preghiera di tutti i credenti e ai pensieri di ogni persona di buona volontà per la salute di Papa Francesco che verrà oggi operato al Policlinico Gemelli”. Lo si legge in una nota diffusa a seguito della notizia dell’intervento chirurgico di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi a cui verrà sottoposto il Papa. “Auguriamo al Santo Padre – concludono le Acli – di ristabilirsi pienamente e di tornare presto al suo incessante impegno per la testimonianza della fede e la promozione della pace e della giustizia in tutto il mondo”.