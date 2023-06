Cultura: Fondazione Terra Santa, da domani a Milano il ciclo “Libri In-Chiostro. Incontri, autori, idee per affrontare il tempo presente”

Al via domani, presso il convento di Sant’Angelo a Milano, il ciclo “Libri In-Chiostro. Incontri, autori, idee per affrontare il tempo presente”, promosso dalla Fondazione Terra Santa e dai Frati Minori del Nord Italia, in collaborazione con TS Edizioni e il Commissariato di Terra Santa del Nord Italia. Il ciclo si aprirà (alle ore 18) con Milena Béthaz, già campionessa mondiale di skyrunning e guardiaparco nelle valli del Gran Paradiso, che racconta la sua storia, raccolta nel libro “Un cuore in vetta. La seconda vita di una donna più forte del destino”, dialogando con Luisa Vuillermoz (Fondation Grand Paradis). Giovedì 15 giugno, alle ore 18, sarà la volta di Marika Ciaccia, la giovane e popolare blogger di “My life in trek”, che presenterà la sua storia di riscatto legata alla montagna raccontata nel suo nuovo libro “Galateo del camminare”. Giovedì 22 giugno, alle ore 18, Marco Bonatti, giornalista e scrittore torinese, dialogherà con Giorgio Bernardelli, coordinatore editoriale di AsiaNews, a partire dal suo libro “A Gerusalemme. Dieci itinerari per curiosi, meravigliati e perplessi”. L’ultimo appuntamento è per il 29 giugno, alle ore 18, con Davide Demichelis, autore e protagonista di “Radici” su Rai3 e di molti documentari, che racconta nel suo libro “Viaggi di sola andata (e qualche ritorno)” otto storie di intensa umanità. A dialogare con lui sarà l’inviato di Avvenire, Nello Scavo.